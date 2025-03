Tuerie dévoile le clip de "Lundi"

Nouveau single sucré de la part de l'artiste du 92.

Tuerie n'est peut-être pas le gars dont vous entendez le plus parler dans les médias, mais c'est pourtant un artiste bourré de talents, dont les morceaux fonctionnent extrêmement bien. Avec sa musique qui puise beaucoup ses inspirations dans le RnB, mais ses paroles très crues, il a tous les ingrédients pour parler à plusieurs générations. Il le prouve encore cette semaine avec la sortie de son clip "Lundi", qui n'est pour l'instant qu'un single présent sur aucun projet, mais qui annonce, on l'espère, quelque chose de plus consistant. D'ailleurs, il se murmure que son album "Les amants terribles" devrait arriver le 18 avril prochain.

Car après avoir écouté sa chanson, on en redemande : les paroles sont vraiment trop fortes, et l'esthétique du clip en mode "groupe de jazz", en total décalage avec le propos, on valide ! On vous invite à découvrir tout ça dans le clip juste ci-dessous.