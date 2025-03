Robin chante "Hollywood" dans une live session impressionnante

Le chanteur et compositeur dévoile toute l'étendue de sa palette artistique, et c'est bluffant.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Robin fait clairement partie des artistes les plus complets de cette nouvelle génération. Inspiré, il est à la fois auteur, compositeur et interprète, et n'hésite pas à jouer de son piano en même temps que de sa voix, puisqu'il maîtrise tout ça à la perfection? Cette semaine, il surprend en sortant la live session du morceau "Hollywood", une chanson d'amour qu'il interprète de manière bluffante, avec sa jolie voix, il arrive à transmettre pas mal d'émotions. On espère qu'en termes de reconnaissance auprès du public, il va aller loin en 2025 !