Jim Jones en pétard sur "Back in my bag"

En même temps que son nouvel album, le bon vieux Jim Jones a également sorti un clip, et c'est chaud.

Jim Jones a beau avoir 48 ans (et en faire 10 de plus), il reste un incroyable rappeur, capable de plier à peu près n'importe quelle prod. pas un hasard s'il continue à sortir des projets très souvent : le gars est trop chaud, il a le feu du rap en lui et des fois, il faut que ça sorte. Fin février, il a offert à ses fans un nouvel album, "At The Church Steps", sur lequel on retrouve quelques gros feats. Mais cette semaine, c'est en solo qu'on le retrouve pour le clip de "Back in my bag", extrait du projet. Un morceau dans lequel l'ancien prouve qu'il a encore de très beaux restes, avec ce flow toujours aussi solide, et cette manière de ramener du luxe dans le hood, comme à la grande époque de Dipset. Le tout, avec de grosses punchlines. On valide ! Et vous ?