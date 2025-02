Dosseh déroule sans refrain sur "Pardon et Merci"

Encore une masterclass de la part du rappeur d'Orléans.

Dosseh s'était absenté pendant un bon bout de temps, mais le voilà de retour avec de la nouveauté, comme il l'avait annoncé un peu plus tôt la semaine dernière. Au vu de la qualité de ce qu'il nous livre, on se dit qu'il a bien fait d'attendre ! Car ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas entendu un titre de rap aussi bien kické et aussi touchant, avec un rappeur qui n'hésite pas à se mettre à cœur ouvert sans rester dans les clichés de "elle m'aime mais je suis un voyou", qu'on commence à avoir trop entendu. Ici, Dosseh parle vrai, du haut de ses 40 piges, abordant principalement ses déceptions, en faisant un bilan sur son parcours. Si on ne connaissait pas le rappeur, on jurerait presque qu'il s'agirait d'un clip d'adieu, mais on imagien que le boug kiffe bien trop le rap pour partir comme ça, et c'est tant mieux !