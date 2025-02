Rvzmo fait fort avec le clip de "D'Angelo"

Une vraie ref pour les anciens, le rappeur du 93 sait comment faire plaisir aux kiffeurs de rap.

"The Wire" a matrixé tout le monde, en particulier les rappeurs français et américains, pour qui cette série est plus qu'une référence : c'est un vrai classique. Alors quand Rvzmo a décidé de sortir un morceau qui s'appelle "D'Angelo", on s'est dit qu'il avait les bonnes refs, et on avait hâte de voir ce qu'il allait mettre dans son titre. De l'authenticité, des lyrics qui parlent de la pauvreté, de la vraie vie, et surtout, une intro qui reprend un des meilleurs dialogues de la série (la scène des échecs), pour faire kiffer les connaisseurs. Alors, vous avez la ref ?