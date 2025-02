Aya Nakamura de retour avec "Chimiyé"

Déjà le son de l'été ?

On est déjà en été ? Pas encore, mais Aya Nakamura nous plonge directement dans une ambiance estivale avec son tout nouveau single "Chimiyé". Sorti en plein mois de février, ce titre ensoleillé sent bon les vacances, les vibes caribéennes et les soirées qui s’étirent jusqu’au bout de la nuit.

Avec une prod bien mielleuse, qui mélange habilement sonorités afro et rythmes entraînants, la chanteuse prouve une nouvelle fois qu’elle maîtrise l’art de créer des hits. Son refrain entraînant risque de vous rester en tête dès la première écoute, et il ne fait aucun doute que ce morceau s’imposera comme un hit de l’été.

Après avoir enchaîné les succès, Aya Nakamura montre qu’elle est encore au top et prête à dominer les charts une fois de plus. Si vous ne l’avez pas encore écouté, il est grand temps de mettre "Chimiyé" dans votre playlist et de vous laisser porter par cette vague de chaleur musicale !