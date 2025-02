Metah et Missan sont en "Full Static"

Une connexion 100% marseillaise plutôt réussie !

C'est reparti pour une nouvelle semaine de clip, avec aujourd'hui une connexion 100% nouvelle vague marseillaise entre deux rappeurs qui ont encore tout à prouver, mais déjà un joli bagage derrière eux. Un projet pour Metah, deux au compteur pour Missan, mais déjà des feats avec de très gros noms du rap game et une apparition remarquée sur "13'Organisé 2". On les retrouve donc en duo, pour un morceau nommé "Full Static", avec pas mal de mélo, et des textes à la fois très street, déterminés à atteindre la réussite peu importe les moyens, mais aussi très mélancoliques, conscients que le décor et le monde dans lequel ils évoluent sont pourris. On vous laisse découvrir ça !