JRK 19 déjà de retour avec "AYOU"

Quelques jours à peine après le carton de "Go" avec Didi B, JRK est déjà de retour avec du sale. Il annonce même un EP !

JRK 19 est clairement un des rappeurs à suivre de près en ce début d''année 2025. Alors qu'il vient de réaliser un sacré démarrage grâce au titre "Go", en feat avec Didi B, il n'a clairement pas l'intention de s'arrêter là. Au contraire, il passe même à la vitesse supérieure, avec la sortie d'un EP dès ce soir à minuit. Il commence d'ailleurs à dévoiler des extraits sur Youtube au compte-goutte, et parmi eux, on est tombés sur le morceau "Ayou", qui est une vraie petite pépite. Ça rappe juste, de manière insolente, sur une prod minimaliste mais assez efficace, et un refrain qui rentre terriblement dans la tête avec une bonne punchline. On valide ! Et vous ?