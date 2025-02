Youka et Naza vous font danser avec "Tchou Tchou"

Le morceau parfait pour réchauffer l'ambiance en soirée !

Vous avez forcément entendu parler de Youka avec son single "Hm hm hm", sorti l'année dernière et certifié disque d'or. Cette semaine, on retrouve l'artiste en compagnie de Naza, pour un morceau qui va sans aucun doute vous enjailler au max. Le titre s'appelle "Tchou tchou", et il s'agit d'un titre hyper dansant, très entraînant, avec un refrain qui rentre dans la tête très vite et qui devrait cartonner, notamment en soirée ou sur Tik Tok. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le clip est tourné sous forme de fête, avec Naza, Youka, quelques copines, et tout ce monde qui danse. On valide fort! Et vous ?