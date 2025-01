Le rappeur du 93 continue sa série de freestyles avec la manière.

Cela faisait 7 mois qu'on n'avait pas eu de clip de la part de Landy, mais quand il revient, le rappeur du 93 amène du lourd avec lui. Cette semaine on le retrouve donc pour le clip de" Brave 4", un nouveau volet dans sa série de freestyles. Le flow est toujours aussi carré, les punchlines sont saignantes, bref, on valide fort ! Et vous ?