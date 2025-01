Barack Adama plie le son "Sans Forcer"

Un son court qui met tout le monde d'accord

Barack Adama démarre l'année 2025 en beauté ! Après avoir marqué son retour avec le clip de "Chacun son salam", l'ancien membre de la Sexion d'Assaut revient avec un nouveau titre intitulé "Sans Forcer".

Ce morceau d'un peu plus d'une minute montre une parfaite harmonie entre le rappeur et la production, offrant un son fluide et agréable à écouter. Mais ce n'est pas tout : le clip qui accompagne ce titre apporte une touche d'originalité. On y voit Barack Adama dans le rôle d'un chauffeur de taxi, embarquant une dame âgée qui, à la surprise générale, se met à chanter les paroles de son couplet !

Avec ce nouveau titre, Barack Adama prouve qu'il sait toujours comment surprendre et ravir ses fans. Un début d'année prometteur pour l'artiste !