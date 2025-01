Benjamin Epps surprenant avec "Le Message"

Le début du clip, on avoue, on n'était pas prêts !

La semaine prochaine, Benjamin Epps va sortir un nouveau projet qu'il tease depuis quelques temps maintenant : "L'enfant sacré de Bellevue". En attendant, il continue de faire monter la tension du game, avec un nouveau clip dévoilé : celui du morceau "Le Message", extrait du projet à venir. Un titre dont vous reconnaîtrez immédiatement le sample : le même que pour le classique "That's My People" de NTM, preuve qu'il maîtrise toujours autant ses classiques.

Mais c'est surtout la vidéo qui interpelle, avec un début de clip assez inhabituel dans lequel on le voit en plein acte avec une dame bien chargée sur une route de campagne. Plus tard, on a l'impression qu'un gars qui ressemble beaucoup à Joeystarr vient lui filer un fusil à pompe, afin d'exécuter le mec planqué dans son coffre. Pas mal de plans très forts, qu'on vous invite à découvrir juste ci-dessous. En tout cas, le ton est donné : le rappeur arrive avec du lourd !