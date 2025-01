Offset passe en mode "Antisocial"

Le rappeur a visiblement envie d'en découdre...

Les derniers mois n'ont pas été faciles pour Offset, qui a notamment été largué par sa meuf, également mère de ses enfants (Cardi B), qui a depuis perdu toute retenue quand elle parle de son ex, n'hésitant pas à dévoiler ses "sextos" de chien de la casse dans lesquels il avoue être accro à son "pussy", mais aussi à révéler qu'il n'a pas offert un seul cadeau à ses gosses pour Noël. En plus des rumeurs comme quoi il serait complètement fauché, il s'est également bien fait masser par l'équipe de Gazo pendant son séjour parisien. Du coup, le voilà de retour en musique avec l'envie d'en découdre. Il vient de sortir un clip, au nom lourd de sens : "Antisocial". Un titre de trap, qui pourrait bien être présent sur l'album à venir du rappeur, qui n'a pas sorti de projet depuis 2 ans. Un clip dans lequel le rappeur apparaît seul, loin des gens. Et en même temps, vu ce que tout le monde lui a envoyé dans la gueule cette année, on comprend qu'il veuille devenir antisocial !