Joey Badass persiste avec "Sorry Not Sorry"

Le rappeur ne revient absolument pas sur ses propos : il veut clairement clasher et prouver qu'il est le meilleur.

On sentait le Joey Bada$$ assez taquin au tout début de l'année, dans son morceau "The Ruler's Back". Un titre avec lequel il semblait balancer quelques piques subtils, notamment à Kendrick Lamar et plus généralement aux artistes West Coast. Cette semaine, il confirme qu'il est bien en train de chercher les ennuis, en continuant les références au clash Drake et J.Cole vs Kendrick Lamar dans son tout nouveau titre, "Sorry not sorry". Un titre dans une ambiance assez old school, dans la plus pure tradition new-yorkaise, la ville qui a vu naître Joey et qui a construit sa culture rap. Dans son morceau, il taquine notamment J.Cole pour avoir supprimé son diss track contre Kendrick, preuve que le rappeur a vraiment envie de se frotter à la concurrence et de les faire réagir, dans un véritable esprit de compétition hip-hop. On espère que ça va chauffer en 2025 !