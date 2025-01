2 Mètres met des dribbles sur le terrain comme "Vinicius"

Le 92 kicke toujours aussi fort.

On commence la semaine avec une petite découverte qui nous vient tout droit du 92, un des plus grands départements de rap de France. Cette fois, le rappeur s'appelle 2 Mètres, et il vient de nous dévoiler un tout nouveau clip, "Vinicius" dans lequel on voit qu'il continue à franchir des étapes en terme de professionnalisme, depuis la sortie de son projet "92 Life" en février. On le retrouve donc dans une ambiance bien sombre (toutes les images sont tournées la nuit), en pleine ride entre les grands immeubles de son département, en train de nous lâcher des lyrics crus qui parlent de l'envie de s'en sortir par tous les moyens, et des dangers de cette vie. Vu la qualité globale du titre et de la vidéo, ça annonce du très bon pour la suite !On vous laisse découvrir tout ça !