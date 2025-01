Graya, So la Zone et La Crapule te font découvrir "La Castellane 6"

Evidemment, ça vient tout droit de Marseille !

Graya est de retour avec la suite de sa célèbre série de morceaux "La Castellane" ! Une série commencée il y a quasiment 5 ans et qui a connu un certain succès à l'époque. Cette fois, le rappeur marseillais a appelé du renfort, avec So La Zone et La Crapule, qui sont tous les deux venus chanter à la gloire de leur quartier. Evidemment, l'ambiance est très street et ça parle beaucoup de trafics en tous genres, avec une insolence, mais aussi une vraie joie de vivre assez remarquable, on valide fort !