2mezur invite Brasco dans "INSOMNIE"

Un single venant de leur nouvel album "Bianconeri"

2mezur, groupe de rap actif depuis le début des années 2000, revient en force avec un titre marquant : "INSOMNIE", en collaboration avec le rappeur Brasco. Cette nouvelle pépite s’inscrit dans leur dernier album, "Bianconeri", dévoilé le 20 septembre dernier, un projet qui confirme leur long parcours dans le rap indépendant.

Formé par Cevi et Zeufa, deux passionnés qui se sont rencontrés lors de sessions de graffitis et de rap dans les rues de Paris, 2mezur a fait ses premières armes malgré un départ semé d’embûches. Leur premier projet n’a jamais vu le jour pour des raisons contractuelles, mais cela n’a pas freiné leur ascension. Avec le temps, ils se sont imposés grâce à des projets comme #BLCSTAP et, plus récemment, grâce à leur collaboration avec le beatmaker Oxydz, qui a donné naissance à l’album "Héritage" en 2023.

Dans "INSOMNIE", les flows incisifs de 2mezur se mêlent parfaitement à l’univers sombre et introspectif de Brasco. Porté par une production soignée, le morceau explore les tourments de l’insomnie, entre réflexions nocturnes et quêtes de sens. Ce titre, comme tout l’album "Bianconeri", témoigne de la maturité artistique du groupe et de leur capacité à s’entourer d’artistes de renom tels que Seth Gueko et Ol Zico.

Avec « INSOMNIE », 2mezur continue de prouver qu’ils n’ont rien perdu de leur authenticité et de leur créativité, même après deux décennies dans le milieu. Une écoute incontournable pour les amateurs de rap authentique et introspectif.