Soprano en feat avec PLK sur "Faux Paradis"

En attendant la sortie de son album après-demain, Sopra continue d'envoyer des petites dingueries.

S'il y avait une chose sur laquelle on n'aurait pas parié, c'est bien un retour de Soprano dans un mood rap dès la fin de l'année 2024. Non pas que Sopra ait totalement abandonné le rap ces dernières années : on a vu à plusieurs reprises qu'il savait toujours kicker quand ça le démangeait. Mais il nous avait plutôt habitués à être le nouveau chouchou des amateurs de variété française depuis un bout de temps, avec des morceaux très pop et très mainstream.

Pourtant, Sopra M'Baba a bien l'intention de refaire un tour dans la musique de ses premiers amours avec son album "Emancipation" prévu pour le 13 décembre 2024, dans quelques jours. D'ailleurs, il a aussi annoncé qu'il comptait refaire un album des Psy4 de la rime, même si ça n'aura pas lieu avant 2024. En attendant ces deux dates, on déguste le retour du petit prince du rap marseillais en mode kickeur.

Après avoir dévoilé plusieurs extraits très rap de son album à venir (le projet est quasiment déjà là), il revient cette semaine avec un nouvel extrait, cette fois en featuring avec PLK, dont il vient de sortir le clip. Un clip "non officiel", puisque PLK n'est pas présent dans la courte vidéo, mais on entend quand même Polak rapper à la fin. Un titre surprenant, avec une instru très moderne, plutôt club, mais c'est une ambiance dans laquelle les deux rappeurs se débrouillent plutôt bien. Le tout, sur un morceau qui parle surtout de trahison, que ce soit par des amis ou par des femmes. Le morceau s'appelle "Faux Paradis" et il sera dispo dans sa version complète dès vendredi à minuit !