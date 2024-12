Twice et Megan Thee Stallion signent un hit avec "Strategy"

Un clip mi-RnB, mi-rap au casting très surprenant, mais ça marche bien !

Alors que les Etats-Unis et l'Europe se partagent depuis 40 ans le gâteau du rap et du RnB, d'autres acteurs sont venus s'inviter dans le game ces dernières années. On pense notamment au continent asiatique, avec pas mal de groupe qui nous viennent du Japon ou de Corée du Sud et qui commencent à faire des chiffres énormes. La semaine dernière, le groupe coréen Twice, composé exclusivement de filles, sortait un nouvel album, "Strategy". Un projet sur lequel on retrouve le titre éponyme en feat avec... Megan Thee Stallion ! La rappeuse est venue prêter main forte aux coréennes pour un single RnB très "girly" dans l'ambiance, qui parle principalement de séduction. Pour le clip, comme beaucoup de clips coréens, il est rempli de couleurs, très bien rythmé, bref tous les ingrédients pour faire un carton. D'ailleurs, il a déjà dépassé les 10 millions de vues, et c'est tout sauf un hasard.