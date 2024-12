RnBoi aime trop le "Ghetto"

Un titre assez bluffant de la part d'un gars qui est une des stars montantes du RnB français !

Depuis que les rappeurs sont passés à l'autotune, difficile de différencier un titre de rap d'un titre de RnB. Mais lorsqu'on en entend un, on le ressent directement et c'est ce qui s'est passé avec ce nouveau morceau de RnBoi, jeune artiste parisien très prometteur, qui vient de dévoiler le clip de "Ghetto". Un morceau qui parle d'une historie d'amour compliquée, mais sur lequel on retient surtout la voix du chanteur et son sens de la mélodie, qui pourrait bien l'emmener très haut en terme de popularité ! C'est en tout cas tout ce qu'on lui souhaite, on vous laisse vous faire votre avis !