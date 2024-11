Gambino La MG balance deux bangers avec "GAZA / HARLEM"

Deux prods pour le prix d'un que demander de plus ?

Gambino La MG ne s’arrête plus ! Après avoir balancé trois sons en l’espace de quelques semaines – "Tana", "Mamy" et "Bitch" – le rappeur revient avec un concept audacieux : deux sons en un. Son nouveau clip, "Gaza / Harlem", démontre une fois de plus qu’il n’a peur de rien.

Le morceau se divise en deux ambiances distinctes. "Gaza", sur une prod drill, laisse place à un découpage chirurgical, tandis que "Harlem" bascule sur une vibe trap où Gambino prouve qu’il sait tout faire. Peu importe le terrain, le rappeur excelle, enchaînant des flows incisifs et des punchlines maîtrisées.

Si vous êtes fan de Gambino, ou même curieux de découvrir un artiste qui peut rapper n’importe où, il est impératif d’aller checker ça. Avec "Gaza / Harlem", Gambino La MG confirme qu’il est un des rappeurs à suivre pour 2025 !