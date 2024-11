Lacraps avec Limsa d'Aulnay et Souffrance pour "Poussez vous 5"

Ça découpe sur une prod sombre tah Brooklyn dans les 90's.

Lacraps n'est peut-être plus au sommet de son buzz en termes de chiffres, mais le rappeur a déjà acquis la respectabilité dans le milieu, donc les chiffres, on s'en fout un peu : tout le monde sait qu'il est dangereux au micro. Et ce n'est pas Limsa d'Aulnay ou encore Souffrance qui diront le contraire, eux qui sont ausis deux gros amateurs de kickage, et qui sont venus lui prêter main forte pour le clip de son nouveau morceau "Posusez-vous 5". Un titre qui fait figure de mise en bouche, dix jours avant la sortie de son album "Poussez-vous" prévu pour le 6 décembre. Sur une prod assez sombre/stressante, fortement influencée par le rap underground de NYC, les trois rappeurs viennent découper l'instru, et ils font ça proprement. On vous laisse juger par vous-mêmes !