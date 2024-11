Damso enchaîne avec "Laisse-moi tranquille"

C'est le deuxième clip du rappeur pour son nouveau projet "J'ai Menti"

Damso ne ralentit pas la cadence. Après avoir dévoilé son nouvel album "J'ai menti" ce vendredi 15 novembre, l’artiste belge confirme une fois de plus son statut incontournable sur la scène rap francophone. Déjà un succès colossal, l’album s’impose comme le deuxième projet le plus écouté de l’année, une performance qui reflète l’impact de Dems sur le public.

Pour poursuivre sur cette lancée, le rappeur a choisi de mettre en avant un nouveau titre en le clippant. Après "Chrome", c’est au tour de "Laisse-moi tranquille", le deuxième morceau de la tracklist, de bénéficier d’une mise en images.

Dans ce titre, Damso explore des thèmes sombres et intenses, mêlant introspection, critique sociale et rejet des relations toxiques. Le morceau oscille entre colère et résignation, porté par une plume à la fois crue et poétique. Le tout est sublimé par une prod sombre et mélodieuse, en parfaite harmonie avec un clip qui prolonge cette ambiance pesante et travaillée.

Avec ce nouveau projet et sa stratégie visuelle soignée, Damso prouve qu’il maîtrise aussi bien l’art de la musique que celui de l’image. Une chose est sûre : novembre, c’est Damso.