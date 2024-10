Timsa en toute sobriété dans "Gulliver"

Ca découpe comme dans les 90's.

Encore une nouvelle découverte pour Générations, même si cette fois, l'artiste dont on va vous parler n'est pas exactement un nouveau venu. Cela fait quelques temps déjà que Timsa peaufine son style dans l'ombre, mais on peut dire que ça paie, quand on voit le résultat. Son tout nouveau projet, "Happy Dayz", est sorti il y a environ un mois et il a été produit par le célèbre Chroniqueur Sale, qui continue d’œuvrer pour la culture, dans l'ombre. Cette semaine, on le retrouve pour le clip de "Gulliver", un morceau qui sent bon le rap des 90's, avec une vraie technique et des placements millimétrés, on vous laisse juger par vous-mêmes.