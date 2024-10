Mayo veut "F*ck la misère"

Le rappeur de Stains est de retour avec de la mélo !

2 mois après la sortie de son dernier clip, Mayo est déjà de retour avec du neuf. Le rappeur du 93 (Stains) a décidé de continuer à maintenir la pression, en sortant un nouveau clip intitulé "F*ck la misère". Un clip qui accompagne un morceau inédit, présent sur aucun projet pour le moment (mais apparemment, ça arrive fort!), sur une prod de Triple N Beat. Un morceau d'egotrip où ça parle de street, mais aussi d'ambition, et du fait que la fin justifie les moyens. On ne vous en dit pas plus, on vous laisse découvrir tout ça !