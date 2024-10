VonOff1700 découpe avec Polo G et G Herbo dans "Dead N****s"

Connexion 100 % Chicago pour ce gros banger.

A Chicago, la scène rap est toujours aussi dynamique, avec constamment de nouvelles têtes talentueuses qui font leur apparition. Cette semaine, on vous parle de VonOff1700 (ouais le nom fait peur), un rappeur de 21 ans qui a commencé à exploser cette année grâce à la sortie d'une mixtape, "#FreeMyHoodFuckYoHood". Désormais lancé, il a décidé d'enchaîner en dévoilant le clip d'une grosse connexion 100 Chicago avec ce qui se fait de mieux en termes de kickeurs chez lui : Polo G et G Herbo. Le résultat, c'est un énorme banger, où les trois rappeurs déroulent, posés en bas du block avec tous les homies. On vous alisse découvrir ça !