Tiakola invite Genezio et Prototype sur "PONA NINI"

Le clip est issu de sa nouvelle mixtape "BDLM vol.1".

Semaine événement pour Tiakola ! En effet, ce dernier a sorti sa première mixtape en total indépendant "BDLM vol.1". On peut y retrouver Niska, Hamza, Rsko et également Genezio et Prototype sur le morceau "PONA NINI". La particularité de cette mixtape est que tous les sons ont un "Visualizer" sur la chaine YouTube de l'artiste. Dans le clip "PONA NINI" on voit les trois artistes s'enjailler et découper la prod devant une station service suivi derrière par les proches des trois rappeurs.

Voici le clip complet :