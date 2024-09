The Weeknd dévoile son premier single "Dancing In The Flames" !

Le compte a rebours pour son 6e album a enfin commencé !

L'événement musical du week-end !

Alors qu'il avait annoncé la sortie imminente de son nouvel album "Hurry Up Tomorrow" dont on connaît la track-list qui sort prochainement, le chanteur a décidé de sortir son premier single "Dancing In The Flames" ! Produit par Max Martin et Oscar Holter, déjà présents dans le classique "Blinding Lights", "Dancing in the flames" va être assurément le tube de la rentrée avec un refrain addictif comme il sait si bien le faire. De plus, l'artiste nous raconte une histoire de coeur douloureuse en le comparant à un accident de voiture.

Un clip tourné à l’iPhone 16

Quelque chose qui nous surprendra jamais avec The Weeknd, c'est la beauté de ces clips où l'on retrouve toujours des belles histoires entouré par des images magnifiques. On retrouve l'interprète de "Hills" au volant d'une voiture avant d'être victime d'un accident. Cela n'arrête pas le chanteur américain de continuer sa route, même blessé sur une route mystérieux sous une pluie battante. Pour la petite anecdote, ce clip a été entièrement tourné à l'iPhone 16, le nouveau produit Apple sorti cette semaine. Cette vidéo a été réalisée par Anton Tammi, qui connaît très bien l'artiste en participant au clip de "Blinding Lights". C'est sur une conférence de presse de la marque à la pomme que des extraits du clip a été dévoilé en avant-première pour présenter la qualité du nouvel iPhone. Dans tous les cas, on vous assure que le tube de la rentrée sera pour The Weeknd !