Le rappeur vient peut-être de sortir un futur banger !

K2S, le rappeur du 77, vient de nous sortir un morceau un peu surprenant, dans une vibe à la fois très actuelle, mais aussi un peu ancienne, influencée par les gros bangers rap US des années 2010, et ça fait plaisir de retrouver ce genre d'ambiance ! Le morceau s'appelle "Dougie", et le clip qui l'accompagne est bien remuant pour suivre l'ambiance de l'instru. On vous laisse découvrir tout ça !