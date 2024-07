Josas chante la rue dans "C'est comme ça"

Le rappeur lyonnais est de retour avec de la nouveauté !

Il y a quelques semaines, Josas était en première partie du concert de Soolking à Bercy. Un grand moment, qui a dû encore plus lui donner envie de cartonner dans le rap game. Du coup, il s'est remis à bosser à fond, et nous propose cette semaine le clip de son tout nouveau single, "Comme ça". Un morceau légèrement dansant, avec une belle mélo, un chant maîtrisé (on sent d'ailleurs qu'il a bien observé Soolking), mais qui sent tout de même très fort la rue et le quartier. Tout comme le clip, tourné dans le hood, avec la présence de quelques drapeaux palestiniens. Un artiste lyonnais à suivre de très près !