Leto annonce sa mixtape avec "J'ai l'impression"

Avec un joli clip tourné au Congo.

Leto est probablement dans la meilleure période de sa carrière depuis quelques années, car on peut désormais dire qu'il fait partie des vraies têtes d'affiche du game, et chaque sortie est désormais très surveillée, et souvent couronnée de succès. D'ailleurs, en parlant de sortie, le rappeur parisien a choisi de dévoiler une mixtape par surprise, qui s'appelle "Capitaine Fait de l'Art", disponible le 19 juillet. Juste avant la sortie, il fait plaisir à ses fans avec un nouveau clip, d'un morceau extrait du projet, "J'ai l'impression". Un titre où la mélo a une grande place, et dans lequel il nous parle de la vraie vie, fait des constats sociaux, en étant souvent amer et mélancolique. Pour la vidéo, elle semble avoir été tournée au Congo, puisqu'on voit l'aéroport de Kinshasa au début du clip.