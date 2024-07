Oldpee dévoile le clip de "Anakin"

Encore un morceau solide de la part du membre de 13Block.

Oldpee continue à travailler son art en solo, même si ses frères sevranais ne sont jamais très loin. Cette semaine on le retrouve pour un clip de "Anakin", un morceau qui est vraiment fidèle à l'univers proposé par le rappeur depuis ses débuts. Une instru d'inspiration trap, un peu inquiétante, un flow bien haché, et des paroles qui nous parlent de la vie de rue, avec parfois des métaphores ou du langage un peu codé. Tout ça, parfaitement maîtrisé, et si vous n'ne êtes pas sûrs on vous laisse vérifier !