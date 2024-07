Jul avec toute sa team dans "Holà Que Tal?"

Pour le clip, le J a fait appel à toute la team Jul.

Le J a encore fait main basse sur le game avec la sortie de son nouvel album au début du mois de juin, "Mise à jour". Un projet que Jul continue de pousser, en dévoilant cette semaine le clip d'un des morceaux extrait du projet : "Holà Que Tal?". On rassure pour les non-bilingues, le marseillais ne rappe pas en espagnol, c'est bien en français qu'il chante. La vidéo est remplie de symboles forts faisant référence à l'univers de la team Jul, avec des images de showcase à l'Amnésia, d'autres provenant du fameux Jul Store sur les Terrasses du port, les fameuses notifications reçues par téléphone, et bien d'autres. Bref, le J remercié sa team, une fois de plus, et c'est bien normal !