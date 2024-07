Le rappeur de l'Oise est de retour avec de la nouveauté.

Trois semaines après "Caramelo", Mortalla revient avec le poignant « Horizon ». Sur ce titre, le jeune rappeur nous dépeint son état d’esprit, entre regrets et ambitions. On se laisse bercer grâce à son sens aiguisé de la mélodie et la mélancolie qui découle de son interprétation. On a hâte d'en entendre davantage dans son nouveau projet Boussole annoncé par la même occasion et disponible le 5 juillet !