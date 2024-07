Les deux rappeurs sont en feu !

Ça kicke toujours aussi fort du côté du 14ème arrondissement de Paris. KR Malsain vient remettre les pendules à l'heure avec son nouveau projet, "Une nuit sans étoiles", qui vient de sortir. Un projet sur lequel on retrouve le morceau "Bain d'essence", en featuring avec Malo, dont le clip a été dévoilé cette semaine. Un morceau qui est une démonstration de kickage, avec une vidéo où les plans sont très contrastés, avec à la fois un côté old school et un côté très actuel. On valide fort! Et vous?