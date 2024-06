Nouveau venu dans le rap game.

Si vous cherchez de la nouveauté dans le rap game cette semaine, on a ce qu'il vous fait, avec ce tout premier clip publié sur al chaîne Youtube officielle de "Giuseppe". le morceau s'appelle "DOPEMAN", il est rempli d'egotrip, et vous ne trouverez sûrement pas deux morceaux dans ce style. On vous laisse découvrir tout ça !