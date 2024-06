Le single de l'été est là.

Naza a toujours été extrêmement fort pour véhiculer des "good vibes" avec sa musique. Sur son nouvel album, "Nazaland", il s'est donc concentré là-dessus et ça nous donne plusieurs très grosses réussites. Notamment ce featuring avec Tiakola, "Une histoire", avec un rythme et une mélo hyper efficaces, et un clip rempli de bonne humeur.