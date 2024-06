Nouveau morceau viral en vue !

Jogga a l'habitude de sortir des morceaux qui ont l'effet d'un tsunami sur les réseaux, et celui là ne devrait pas faire exception à la règle. Le titre s'appelle "Pio Pio", il s'agit d'une collab avec Wislko, Rea, et l'inévitable DJ Titai, pour la structure Marjinal. Le morceau est un véritable hymne à la fête, tout comme le clip, et on a là un titre qui devrait bien tourner pendant tout l'été !