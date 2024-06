Still Fresh dévoile son court-métrage "C'est la dernière fois"

Un film qui nous parle évidemment d'amour et de relations femmes/hommes compliquées.

Still Fresh est de retour avec un nouveau projet, "C'est la dernière fois". Un projet divisé en deux parties, dont la première est sortie la semaine dernière. Le 21 juin, le rappeur sera de retour avec la deuxième partie de son album et en attendant, il a trouvé un excellent moyen de faire de la promo pour son bail : un court-métrage. Un vrai court-métrage, avec plusieurs scènes, plusieurs perso, un scénario et un fil directeur : celui des relations entre les hommes et les femmes, qu'on retrouve aussi beaucoup dans sa musique. On vous laisse vous régaler !