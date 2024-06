Chanje choc avec le visuel de "Merrick"

Un clip qui ne vous laissera pas indifférent.

Gros retour pour Chanje, un an et demi après la sortie de "Blackbird", son dernier album en date. Cette fois, le come-back prend la forme d'un clip, celui du morceau "Merrick". Un titre un peu spéciale avec des basses très lourdes et des effets audio inattendus, qu'on retrouve un peu parfois dans la musique "alternative".Qui dit titre spécial, dit clip spécial, et attendez-vous à être servis avec la vidéo dans laquelle beaucoup de plans sont là juste pour mettre en avant le côté "marginal" de l'artiste. Une belle réussite, même si ça ne va sûrement pas plaire à tout le monde !