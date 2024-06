Un morceau réalisé e collaboration avec la prestigieuse marque Cadillac.

Cadillac vient d'ouvrir un tout nouveau magasin en France. Pour l'occasion, la marque automobile a passé une commande un peu spéciale à deux très grands artistes français, Oxmo Puccino et Sofiane Pamart. Le résultat, c'est ce morceau qui s'appelle "Nulle part ailleurs", étrange mélange entre poésie contemporaine et musique classique, qui fonctionne plutôt bien. On vous laisse découvrir tout ça !