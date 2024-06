Un extrait de son nouvel album.

En ce vendredi 7 juin, Jul sort un nouvel album, "Mise à jour". Et comme le J est généreux, on le sait, il n'est pas venu les mains vides puisqu'il a également publié un clip, celui qui illustre le morceau "Tié fou". Derrière le "Jul beat", le rappeur marseillais réfléchit un peu sur tout ce qui se passe dans sa vie et remet les choses en perspective et si tu penses autre chose, c'est que "Tié fou".