Eminem : découvrez son nouveau titre "Houdini"

Un extrait de son album à venir.

Dans la vidéo "Houdini", Eminem se moque de lui-même et revisite la folie de son alter ego, Slim Shady, à travers les histoires.

Avant la sortie de son nouvel album au nom inquiétant, "The Death of Slim Shady", Eminem a un "dernier tour" dans son sac avec son nouveau single, "Houdini", un avant-goût de son 12e album studio. Le clip réalisé par Rich Lee est une rétrospective humoristique de la carrière d'Em' avec des apparitions de Dr. Dre, 50 Cent et Pete Davidson. La vidéo est truffée de références dont certaines remontent au premier album du rappeur de Détroit, "My Name Is" sorti en 1999.

D'ailleurs, la musique d'"Houdini" qu'Eminem a produit en compagnie de Luis Resto et qui contient un sample du hit du Steve Miller Band "Abracadabra" sorti en 1982, est typique de ce que faisait Slim Shady il y a quelques années. C'est rigolo, décalé et un peu fou. Dans les paroles aussi il y a de la folie. Il s'en prend par exemple à Megan Thee Stallion, revient sur sa consommation de drogue dans le passé ou parle de l'identité sexuelle de son chat...

Slim Shady n'est pas encore mort et il a de beaux restes !