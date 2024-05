Le groupe continue sa progression.

Le duo de Dunkerque est de retour avec un nouveau clip, à peine trois mois après le précédent. Cette fois, le morceau s'appelle "Jamais contente" et il nous parle d'amour, ou plutôt d'une meuf qui n'est jamais contente malgré tout ce qu'on fait pour elle. Les deux potes en ont marre et pensent sérieusement à mettre fin à la relation. On vous laisse découvrir tout ça !