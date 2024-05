Toujours aussi fort !

Busta Flex a sorti un nouveau projet cette année, "TCLV", au début du mois de mars. Un projet sur lequel on le retrouve souvent en train de kicker sur des prods de DJ Rash, et c'est notamment le cas sur "Laisse le DJ scractcher", dont le clip vient de sortir aujourd'hui. Un morceau dans lequel Busta nous montre encore son art de la rime, mais aussi son humour, toujours intact, avec des punchlines qui vous feront sourire. On vous laisse découvrir tout ça !