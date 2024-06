A2H a un "Message pour son ex"

La suite de ce nouveau chapitre.

Après avoir dévoilé "Honey", premier extrait de son prochain album, A2H revient avec le visuel de "Message pour son ex". Un morceau parlant, pour ceux qui ont déjà eu à recoller les blessures d'un partenaire qu'ils n'avaient pas blessé. Car il est vrai que souvent, nos relations précédentes nous laissent des séquelles. Dans ce titre, le rappeur s'adresse donc à l'ex de sa partenaire actuelle. Un sublime titre, sobre, sur lequel la voix de l'artiste est accompagnée d'une simple guitare. Le visuel, empreint de simplicité, est filmé en noir et blanc et souligne l'aspect vulnérable de la chanson.