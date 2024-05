En featuring avec Snoop Dogg et October London

NxWorries, le duo musical composé d'Anderson .Paak et du producteur Knxwledge, s'associe à Snoop Dogg et October London sur leur nouveau single, "FromHere". Tourné au bar Gold Line de Los Angeles, .Paak et London se lamentent sur la solitude et l'amour perdu alors la fête bat son plein. Le morceau figurera sur le prochain album de NxWorries, "Why Lawd ?" qui sortira le 7 juin prochain.