Les deux marseillais nous kickent un morceau.

Les artistes marseillais sont doués pour déstabiliser les auditeurs. A l'image de Jul, TK est capable de passer du son le plus dansant en mode tube de l'été, à des morceaux sombres, kickés et très introspectifs sur lesquels il se livre. Cette fois, on le retrouve en compagnie d'YL, autre grand kickeur de Marseille, pour le clip de leur featuring "Hakim". Un morceau avec lequel les deux rappeurs nous racontent une historie touchante, qu'on vous laisse découvrir.