Un feat avec Kaaris, JKSN et La Mano 1.9.

C'est une sacrée que nous propose Leto avec son nouveau morceau "Enlève tes pes-sa" puisque le rappeur du 17e arrondissement parisien a invité Kaaris, JKSN et La Mano 1.9. Et franchement, c'était une bonne idée car ça marche très bien. C'est rythmé, ambiançant, on dit oui !