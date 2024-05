Booba dévoile enfin le clip de "BB"

6 ans après la sortie du morceau.

Kopp semble être sur une vibe positive en ce moment ! Alors qu'il n'arrête pas de féliciter ses ex-rivaux, que ce soit Kaaris pour "Or Noir" ou La Fouine pour son concert aux Flammes 2024, il a aussi décidé de faire plaisir à ses fans en dévoilant le clip d'un morceau assez ancien. Il s'agit de "BB", sorti fin 2018, premier single après sa sortie de prison pour la fameuse "Bataille d'Orly", devenu entre temps single de diamant et énorme titre du répertoire de Kopp. Pour le clip, on retrouve Booba sous les tropiques, dans un paysage paradisiaque, accompagné d'une ravissante colombienne.